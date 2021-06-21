Нацбанк выкупил на валютном рынке $114 миллионов за неделю
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Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 14 по 18 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
В том числе $39,8 млн были выкуплены путем интервенций по запросу наилучшей цены, еще $74 млн в ходе интервенций по единому курсу.
Все $20 млн НБУ продал в ходе интервенций по единму курсу.
В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $819,3 млн, а продал – $90 млн.
Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в период с 7 по 11 июня купил на межбанковском валютном рынке $375 млн.
Неделей ранее регулятор выкупил на межбанке $40 млн.
В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.