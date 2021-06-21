Страны Евросоюза продлили запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Совет Европейского союза в понедельник, 21 июня, утвердил продление еще на год действия санкций, введенных против России из-за оккупации и аннексии украинского Крыма и Севастополя.

Согласно сообщению на сайте Совета ЕС, действие санкций продлено до 23 июня 2022 года.

"Ограничительные меры нацелены на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям ЕС", – сказано в сообщении.

Впервые эти санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки умышленно подорвать территориальную целостность Украины.

Действующие санкции ЕС предусматривают:

запрет импорта всей продукции, происхождением из Крыма и Севастополя, на территорию ЕС;

запрет инвестиций в Крым и Севастополь, что означает, что европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять соответствующие услуги;

запрет на пользование туристическими услугами в Крыму и в частности запрет на заход европейских круизных лайнеров во все порты Крымского полуострова (за исключением чрезвычайных ситуаций);

запрет на экспорт определенных товаров и технологий в Крым или использования Крыма в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, запрет на разведку и добычу нефти, газа и минеральных ресурсов в Крыму. Не могут также предоставляться техническая помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги для инфраструктуры в этих секторах.

Как сообщалось, тем не менее, вопреки санкциям, Россия смогла обеспечить поставку на оккупированный полуостров критически важного оборудования европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.