Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме энергоблок №2 после устранения неполадок

Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) 20 июня в 21:25 подключила блок №2 к энергосистеме страны после устранения неполадок, которые привели к его отключению.

Как сообщается на сайте станции, в 23:35 того же дня энергоблок был выведен на можность 400 МВт.

В то же время на первом энергоблоке ХАЭС продолжается 55 сутки планово-предупредительного ремонта (ППР).

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", – отмечается в сообщении.

Ранее, вечером 18 июня, из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) был отключен от энергосети. Учитывая, что энергоблок №1 ХАЭС находится в плановом ремонте, выдачу электроэнергии в сеть остановила вся станция.

Блок нес нагрузку 1005 МВт, что примерно соответствует потреблению Киева. В период отключения эту мощность заместили другие виды генерации.

Напомним, 14 июня Энергоатом вывел энергоблок №4 Запорожской АЭС в резерв в связи с балансовыми ограничениями.