Евросоюз ввел санкции против 86 физлиц и компаний из Беларуси

Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение ввести санкции против 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси, в том числе причастных к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая, которую в ЕС считают актом воздушного пиратства.

Решение о замораживании счетов и введение визовых запретов коснутся нескольких бизнесменов, а также членов семьи Лукашенко, ректоров, прокуроров, судей, полицейских и высокопоставленных военных из Беларуси, передает Радио Свобода.

Кроме того, ЕС на этой неделе может ввести экономические санкции против Беларуси в связи с грубыми нарушениями прав человека властями этой страны, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррель 21 июня перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Секторальные экономические санкции, по словам Борреля, рассмотрят главы государств ЕС на своем саммите 24-25 июня. Санкции коснутся экспорта из Беларуси в Евросоюз. О том, какие именно отрасли под них попадут, Боррель не уточнил.

Под санкции может попасть экспорт калийных удобрений из Беларуси, а также банковский, энергетический сектор, отмечал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, также необходимо "лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС посредством выпуска государственных облигаций".

Как сообщалось, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.

Ранее Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.