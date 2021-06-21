После остановки блоков АЭС цена электроэнергии выросла на 20%

Цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) 21 июня выросла до 1569 грн/МВт-ч. Это на 20% больше, чем в первой половине июня и почти на 70% больше, чем средняя цена за май. В период 22:00 – 24:00 на РСВ наблюдался дефицит электроэнергии, что привело к стремительному росту цены в эти часы до уровня максимального ограничения цены – 2656 грн/МВт-ч.

Об этом сообщается на сайте ГП "Оператор рынка", передаю Наші гроші.

13 июня в холодный резерв был выведен блок №4 Запорожской АЭС (ЗАЭС) мощностью 1000 МВт, а в пятницу 18 июня произошла аварийная остановка блока №2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС).

После восстановления работы ХАЭС-2, цена электроэнергии на вторник 22 июня понизилась до 1339 грн/МВт-ч, но это все равно в полтора раза дороже майской цены.

В начале июня в Украине возник дефицит электроэнергии на РСВ в 22:00 – 2400 ежесуточно.

1 июня в Минэнерго состоялось совещание под руководством министра Германа Галущенко, по результатам которого министерство обратилось с письмом к Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) с предложением, среди прочего, ввести временный запрет трейдерам и поставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ.

Ранее с этой инициативой выступал холдинг ДТЭК Рината Ахметова и народный депутат Людмила Буймистер, которую СМИ называют среди самых активных лоббистов энергетических интересов ДТЭК.

В мае Украина, по инициативе Минэнерго, временно до 1 октября запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Перед этим с требованием об ограничении импорта электроэнергии выступал ДТЭК.