Еще семь европейских стран запретили полеты авиакомпаний из Беларуси

Ряд европейских стран, не входящих в состав Евросоюза, присоединились к решению Совета ЕС о запрете полетов для белорусских авиаперевозчиков.

Согласно сообщению на сайте Совета ЕС, к веденным ранее Евросоюзом санкциям присоеднились страны-кондидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

Кроме того, аналогичные ограничения в отношении белорусских авиакомпаний ввели страны страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Совет ЕС с 5 июня ввел запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты. Запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.

Ранее Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.