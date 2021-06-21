Еще семь европейских стран запретили полеты авиакомпаний из Беларуси
Согласно сообщению на сайте Совета ЕС, к веденным ранее Евросоюзом санкциям присоеднились страны-кондидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.
Кроме того, аналогичные ограничения в отношении белорусских авиакомпаний ввели страны страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Совет ЕС с 5 июня ввел запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты. Запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.
Ранее Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.
Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.
До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.