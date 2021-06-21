Украинские лесхозы впервые лишились сертификатов качества древесины для экспорта в ЕС

Международная некоммерческая организация "Лесной попечительский совет" (FSC) впервые приостановила действие сертификата качества древесины для ряда украинских лесхозов из-за нарушения "сезона тишины".

Отмена или приостановка действия сертификата создает риск, что от приобретения продукции этих предприятий откажутся покупатели в ЕС, пишут Наші гроші.

Так, сертифицированные FSC лесхозы, как правило, имеют постоянных заказчиков и поставляют древесину на экологически чувствительные рынки – в основном страны Европейского Союза.

По состоянию на середину июня FSC впервые приостановила действие сертификатов в Украине сразу восьми лесхозам. Речь идет о шести лесхозах на Закарпатье (Хустский, Мукачевский, Ужгородский, Раховский, Воловецкий и Великоберезнянский), а также о двух ласходзах в Полтавскойи и Ривненской областях (Гадячский и Дубенский соответственно).

Основанием для приостановления сертификата стали лесорубные билеты, которые были выданы на санитарные рубки в период с 1 апреля и имеют статус "начатые", а также другая информация, которая есть в системе электронного учета древесины. То есть, рубки проходили во время так называемого "сезона тишины", в который запрещаются санитарные рубки.

В предыдущие годы и лесоводы, и аудиторы ссылались на разночтения закона и не сочли санитарные рубки нарушением.

Национальный представитель FSC в Украине Павел Кравец пояснил, что механизм возобновления сертификата пока не понятен, поскольку их приостановка за нарушения "сезона тишины" происходит впервые. Он убежден, что это не будет легко для лесхозов, но за рекомендациями организация будет обращаться к зарубежным коллегам из FSC.

"Теперь сырье смогут продать только туда, где не будут требовать сертификата, то есть скорее всего – на внутренний рынок", – пояснил Кравец.

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При этом проверка лесорубных билетов, которые были выданы на "сезон тишины" и имеют статус "начатые", показывает гораздо большее количество нарушителей среди лесхозов. По данным лесохозяйственного инновационно-аналитического центра в этом года по всей Украине в период тишины начали санитарные рубки по 89 лесорубным билетам.

Как отмечает издание, парадокс "сезона тишины", согласно украинскому законодательству, состоит в том, что под запретом только санитарные рубки, тогда как другие виды – разрешены. Но именно под видом санитарных часто маскируют коммерческие эксплуатационные рубки. Исследование британской неправительственной организации Earthsight в 2018 году показывало, что 40% всей древесины в Украине заготавливали под видом санитарных рубок. А еще одно исследование от "Free Svydovets" сообщало, что согласно официальным данным, в 2019 году санитарными рубками заготовили 47% от общего объема древесины, полученной в Украине.

В 2020 году оказалось, что мебельный бренд IKEA закупал украинскую древесину, которую срубили с нарушениями в период тишины. Она имела сертификат качества FSC, после чего организация стала более тщательно относиться к выявлению нарушений.

Отметим, что с 2019 года Госстат перестал собирать информацию о ежегодном объеме заготовленной древесины.