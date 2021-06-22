В Украине зафиксировали 296 новых случаев COVID-19

По состоянию на 22 июня в Украине зафиксировали 296 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 22 ребенка и 2 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 318 человек, умер 21 пациент, выздоровело – 829. При этом совершили 17 429 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 230 142 человека, выздоровело – 2 152 969, летальных случаев зафиксировали 52 053, провели 10 690 896 тестов.

С начала компании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 732 613 человек, за прошедшие сутки – 8 996. Полностью иммунизированы 362 847 человек.