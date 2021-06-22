США ввели санкции против 16 физлиц и пяти компаний из Беларуси

США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Как говорится в сообщении Минфина США, в списке, в частности, значатся Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает Интерфакс-Украина.

Среди организаций, санкции введены, среди прочего, против КГБ Белоруссии и Внутренних войск МВД Беларуси.

Напомним, министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение ввести санкции против 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси.

Как сообщалось, в конце мая Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, он передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), но решение о введении санкций пока не принято.

Ранее Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.