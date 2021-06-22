Польша возобновит работу трех автомобильных пунктов пропуска с 23 июня, – Госпогранслужба

Польша проинформировала Государственную пограничную службу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильниця".

Как сообщает пресс-служба украинских пограничников, указанные пункты пропуска возобновят свою работу с 01:00 23 июня по киевскому времени.

"Просим учесть эту информацию во время планирования заграничных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе напомнили, что Кабинет министров 20 мая принял решение возобновить работы всех пунктов пропуска на границе Украины со странами Евросоюза.