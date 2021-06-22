"Укрзализныця" запустит поезд из Днепра в Авдеевку

АО "Укрзализныця" с 24 июня начинает курсирование регионального поезда Днепр – Авдеевка.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что новый поезд будет курсировать с 24 июня ежедневно, кроме среды. В то же время, соединение будет отсутствовать 27,28,29,30 и 31 июля в связи с проведением средних ремонтных работ путей.

Поезд № 826 Днепр – Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд №825 будет начинать движение в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Поезд будет проходить через 23 станции, в частности Покровск, Межова, Просяна, Чаплино и другие.