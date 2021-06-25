Итоги недели: Падение ВВП, завод для сына Бойко и санкции против Лукашенко

Главные новости экономики за неделю 22 - 25 июня.

ФИНАНСЫ

Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком на $350 миллионов

Минфин подписал соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка) о займе на политику развития в сфере экономического восстановления на $350 млн. Эти средства поступят в госбюджет и будут использованы в том числе для борьбы с пандемией.

Нацбанк объявил о сворачивании антикризисных программ для банков

Национальный банк не будет продлевать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности упрощенную реструктуризацию кредитов. Ранее НБУ объявил о постепенном сворачивании долгосрочного рефинансирования и аукционов процентных свопов.

При этом НБУ признал, что банки за время кризиса направили часть полученных кредитов долгосрочного рефинансирования на финансирование дефицита госбюджета, почти втрое увеличив свой портфель ОВГЗ.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 11,4 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 11,38 млрд грн, сохранив ставки доходности по всем выпускам.

Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке

Национальный банк за неделю с 22 по 25 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн. Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,1935 грн/$ в начале недели до 27,3964 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 25 июня.

Дефицит госбюджета достиг 34 миллиардов, – Госказначейство

Госбюджет в мае сведен с дефицитом 4,6 млрд грн, за пять месяцев 2021 года дефицит составил 33,7 млрд грн, свидетельствуют данные Казначейской службы.

План расходов госбюджета недовыполнен на 36 миллиардов, – Счетная палата

За 5 месяцев 2021 года не начато выполнение 66 бюджетных программ на сумму более 2,6 млрд грн. В целом план расходов общего фонда госбюджета недовыполнен на 36 млрд грн, или 7%, сообщили в Счетной палате.

Совет Нацбанка решил уволить замглавы НБУ Сологуба, он перейдет на работу в МВФ

Совет Нацбанка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности замглавы НБУ по предложению руководителя регулятора Кирилла Шевченко. Сологуб оставался одним из двух заместителей Шевченко, назначенных при бывшем главе Нацбанка. Теперь он планирует перейти на работу в МВФ.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Рост промышленного производства замедлился в мае до 5,4%, – Госстат

Рост промышленного производства в Украине в мае 2021 года в годовом выражении замедлился до 5,4% с 13% по итогам апреля, подсчитал Госстат. В то же время по сравнению с апрелем промышленное производство в мае сократилось на 3%.

ВЛАСТЬ

Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса

Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о введении персональных санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Этим же указом продлены санкции в отношении ряда российских олигархов и чиновников.

Санкции в виде аннулирования лицензий и спецразрешений на разработку недр также введены в отношении ООО "Валки-Ильменит", входящего в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и в отношении "Белореченского ГОК" из группы Ferrexpo Константина Жеваго.

Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 55 российских банков и платежных систем, а также 103 юридических лиц и организаций, причастныхк боевым действиям на Донбассе и оккупации Крыма.

Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости

Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. На сам праздник потратят 100 млн грн.

Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат

Большинство из отстраненных по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за вероятных контактов с контрабандистами 200 таможенников вернулись к исполнению служебных обязанностей, так как срок их отстранения истек. Их обещают перевести на контракты с усиленным контролем, но повышенной зарплатой.

Евросоюз ввел экономические санкции против Беларуси

Совет Европейского союза ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, введен запрет на импорт или транзит из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений, хотя основная продукция "Беларуськалия" под санкции не попала.

При этом под санкции ЕС за поддержку режима Лукашенко попал из богатейших людей РФ – Михаил Гуцериев, состояние которого российский Forbes оценивал в $2,5 млрд.

Зеленский назначил новый состав Нацкомиссии по связи и информатизации

Владимир Зеленский уволил трех членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, у которых срок полномочий истек еще в прошлом году, и назначил 5 новых членов регулятора.

Зеленский подписал закон о продаже земли на электронных торгах

Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, которые еще предстоит создать и запустить, хотя рынок земли должен начать работу уже через неделю.

Украина закупила еще 5,3 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19

Украина закупила у китайской фармкомпании Sinovac еще 5,33 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что все эти дозы поступят уже в июле. но Украина может попросить отложить часть поставок.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, – Минэнеро

Министерство энергетики инициирует продление действующих спецобязательств участников рынка электроэнергии (ПСО) до 1 августа. Таким образом, на месяц будет продлено и действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч.

Нацкомиссия установила минимальные цены на внутрисуточном рынке электроэнергии

НКРЭКУ установила предельную минимальную цену (price cap) на электроэнергию на внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 100,5% цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 1 октября. Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что этот срок может быть изменен.

"Нафтогаз" начал закачку газа в хранилища

"Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ), сообщил глава компании Юрий Витренко. Ранее глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома прогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища придется на август-сентябрь.

"Газпром" выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль

"Газпром" приобрел дополнительный объем в 15 млн кубометров в день для транзита газа через территорию Украины на июль, как и в предыдущие месяцы. В то же время увеличить поставки газа в Европу на фоне максимальных за последние годы цен российский монополист отказывается.

ТРАНСПОРТ

Кабмин разрешил Кубракову сформировать новый набсовет "Укрзализныци"

Кабинет министров изменил Порядок отбора кандидатов в набсовет"Укрзализныци", передав полномочия по формированию состава набсовета Министерству инфраструктуры вместо номинационного комитета с участием международных экспертов.

Перед этим Кабмин продлил полномочия ряда членов наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми истекли 19 июня, на срок до трех месяцев.

Сокращенный из "Укроборонпрома" экс-нардеп Найем стал советником Кубракова

Бывший заместитель директора госконцерна "Укроборонпром", народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Кроме того, новым главой госпредприятия "Фининпро", которое финансирует реконструкцию аэропортов, станет еще один соратник Кубракова по "Укравтодору" – Юрия Журавлева.

"Укрзализныця" и Крюковский завод подписали договор на поставку 100 новых вагонов за 3 миллиарда

"Укрзализныця" и "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) подписали соглашение на поставку 100 пассажирских вагонов за 3,04 млрд грн. Закупка была проведена по переговорной процедуре без открытых торгов.

Ремонт автотрассы из Киева в Борисполь обойдется в 890 миллионов

Тендер на начавшийся с 23 июня ремонт участка трассы М-03 от Киева до Борисполя выиграло ООО "Автомагистраль-Юг" с предложением 886,23 млн грн, что лишь на 1,9% меньше ожидаемой цены. Эта компания в последние два года уже получила 470 млн грн на содержание этой же трассы.

Власти Киева договорились об ограничении скорости электросамокатов в городе

Киевские власти договорились со всеми операторами услуг проката электросамокатов в столице о снижении максимальной скорости устройств с 30-35 км/ч до 20 км/ч, а в зеленых, пешеходных и исторических зонах – до 14 км/ч. Кроме того, будет введен перечень зон, где самокаты не смогут ездить.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки

Антимонопольный комитет согласовал ряд сделок, которые позволили сыну одного из лидеров фракции ОПЗЖ Юрию Бойко легализоватся как владельцу активов химического завода "Заря", которые были фактически украдены у государства, когда Бойко был министром Януковича.

Аукцион по приватизации ОГХК состоится 31 августа

Аукцион по приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) состоится 31 августа, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Стартовая цена предприятия составит 3,7 млрд грн.

Horizon Capital покупает сеть магазинов "Аврора"

Инвестфонд Horizon Capital покупает владельца сети социальных магазинов "Аврора". Согласно информации на сайте сети, магазины "Аврора" работают почти во всех регионах Украины в формате One Dollar Store.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд взял под стражу экс-министра Рудьковского по делу "Нефтегаздобычи"

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра транспорта Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и пытках главы компании "Нафтогаздобыча", а ныне народного депутата Олега Семинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.