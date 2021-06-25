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Иордания отменила запрет на ввоз птицы из Украины

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Иордания отменила запрет на ввоз птицы из Украины
Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что ранее Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

"Грипп птицы - настоящая проблема для стран Европы в последние годы. Не обошла она и Украину. Причина - перелетные птицы. Последний случай заболевания у нас был в феврале этого года. И на сегодняшний день Украина отвечает международным требованиям как страна, свободная от заражения вирусами гриппа у домашней птицы", - рассказала председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ограничения, которые ранее установила Иордания, касались ввоза живой птицы, замороженного мяса птицы, охлажденного мяса птицы и яиц из Украины в связи со вспышками гриппа птицы.

Ранее сообщалось, что Иордания разрешила поставки овец из Украины.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин
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