Украина получит 9 миллионов евро грантов для имплементации кредита ЕИБ на энергоэффективность

Инвестиционная платформа соседства ЕС (NIP) и многосторонний донорский фонд E5P предоставят Украине гранты в размере 5 млн евро и 4 млн евро соответственно для подготовки к имплементации ранее подписанного кредитного соглашения в размере 300 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Об этом говорится в сообщении ЕИБ, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, еще одно соглашение об инвестиционном гранте от NIP в размере 1 млн евро будет подписано в ближайшее время.

Банк напоминает, что благодаря кредиту в 300 млн евро будет улучшена энергоэффективность 1 тыс. общественных зданий, сократятся выбросы СО2 на 1 млн тонн.

Заявки на участие и предложения к модернизации от заинтересованных центральных и местных органов власти, государственных и коммунальных предприятий из всех регионов Украины будут приниматься с декабря 2021 года, указано в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Украина и ЕИБ подписали соглашение о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму 300 млн евро. Помощь ЕИБ будет направлена на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна и остекление, энергоэффективное освещение, системы регенерации потерь тепла, инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность и другие компоненты, которые банк рассматривает как элементы энергоэффективности.