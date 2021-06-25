В Украине зафиксировали 876 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 25 июня в Украине зафиксировали 876 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 36 детей и 32 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 489 человек, умерло 53 пациента, выздоровело – 2 405. При этом совершили 45 720 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (196), Запорожской (72), Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 232 790 человек, выздоровело – 2 160 137, летальных случаев зафиксировали 53 234, также совершили 10 759 153 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 834 971 человека, из них полностью иммунизированы уже 490 376. За прошедшие сутки совершили рекордное количество прививок – 96 180.

Днем ранее, 24 июня, сообщали о 938 новых случаях заболевания COVID-19, 23 июня – о 835 новых случаях, 22 июня – о 296 случаях.