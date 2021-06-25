Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. ВИДЕО

Американская корпорация Microsoft Corp. на онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы Windows 11.

Отмечается, что Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых ПК уже осенью. Этот процесс будет продолжаться до 2022 года. Для членов программы Windows Insider ранняя версия Windows 11 будет доступна уже на следующей неделе, передает Интерфакс-Украина.

Как обещают создатели, у новой ОС простой и лаконичный дизайн, а опция Desktops позволит на одном ПК создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.

Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач. Появились новые звуки, шрифты и иконки.

В новой операционной системе платформа для общения Microsoft Teams интегрирована в панель задач, что позволит мгновенно связаться с кем угодно и где угодно в переписке, голосом или по видеосвязи внутри Windows, а также с помощью смартфона на Android или iOS.

Создатели также представили новую персонализированную ленту новостей на базе искусственного интеллекта и браузера Microsoft Edge. Экран с интересующей информацией можно открыть прямо на рабочем столе, при этом персональная новостная лента не мешает выполнению других задач.

Также представлен обновленный Microsoft Store, в котором можно найти приложения Android.

Особо подчеркивается, что Windows 11 обеспечивает лучшие игровые возможности ПК, предлагая Auto HDR, Direct Storage и доступ к приложению Xbox для запуска игр с подпиской Xbox Game Pass.