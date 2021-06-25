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"Николаевгаз" заключил более 500 договоров на техобслуживание газовых сетей

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"Николаевгаз" заключил более 500 договоров на техобслуживание газовых сетей
АО "Николаевгаз" предлагает своим клиентам осуществить техническое обслуживание сетей за 300 грн, с начала действия акции компания заключила уже более 500 договоров.

Как отмечают в пресс-службе компании, с начала года на номер аварийной газовой службы 104 поступило более 3,5 тыс. звонков. Более половины из них связаны с утечками газа на внутридомовых сетях.

Отмечается, что с 2015 года в тарифах на распределение газа не предусмотрены средства на обслуживание внутридомовых сетей потребителя. Ответственность за исправное техническое состояние внутренних газопроводов, согласно законодательству, возложена на собственников.

"Для безопасного пользования газом в быту, каждый потребитель должен заключить договор на техническое обслуживание газовых сетей с организацией, имеющей соответствующее разрешение и лицензию. И такие услуги предлагает АО "Николаевгаз", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас компания предлагает своим клиентам проведение технического обслуживания внутридомовых газопроводов всего за 300 грн в год.

Подписав соглашение с "Николаевгазом", потребитель получит:

  • обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовым приборам;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • осмотр наличия и проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;
  • проверка работоспособности и смазка запорных устройств, установленных на газопроводах;
  • устранение утечек на муфтовых соединениях.

Отмечается, что в стоимость договора не включено обслуживание газовых приборов и ремонт сетей и приборов учета.

"Договор заключается на добровольной основе. Но мы призываем наших клиентов быть осознанными в потреблении газа и обязательно раз в год проводить техническое обслуживание своих сетей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Во время визита наших специалистов клиент на месте подписывает договор и сразу получает услугу. Это фиксируется в акте выполненных работ, и клиенту предоставляется счет, который он должен оплатить в течение пяти рабочих дней", – добавил начальник отдела технического обслуживания "Николаевгаза" Виктор Лихолетов.

Газораспределительная компания обязуется качественно предоставлять услуги в рамках действия договора, а клиент должен обеспечить работникам "Николаевгаза" свободный доступ к внутридомовым газовым сетям для выполнения работ по их техническому обслуживанию.

Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб.м газа.

Автор: Юлiя Далецька

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