Чиновники Госгеокадастра в Донецкой области хотели присвоить земли на 4,5 миллиона, – СБУ

Служба безопасности в Донецкой области предотвратила незаконную приватизацию 150 га государственных земель, ориентировочная стоимость которых более 4,5 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схему по выведению земель из государственной собственности организовали бывшие и действующие чиновники Госгеокадастра.

Контрразведчики и киберспециалисты установили, что злоумышленники вносили неправдивые данные участников АТО/ООС, без их ведома, в соответствующие информационно-телекоммуникационные системы Госгеокадастра. Потом передавали выделенные земельные участки третьим лицам.

Правоохранители провели обыски в кабинетах фигурантов и по местам их жительства в Краматорске и мариуполе. Было изъято компьютерную технику и документацию, которые свидетельствуют о незаконном отчуждении земель.

В СБУ добавили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст. 361, ч.2 ст. 362, ч.2 ст. 363 Уголовного кодекса Украины.