Европарламент одобрил закон о сокращении выбросов на 55% до конца десятилетия

Принятый евродепутатами Европейский климатический закон увеличивает цель ЕС по снижению выбросов к 2030 году с 40% до минимум 55% и на законодательном уровне вводит обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Как сообщают в Европарламенте, цель на 2030 год закладывает основу для крупного пакета нормативных актов ЕС, который должен быть принят 14 июля 2021 года для скорейшего сокращения выбросов в этом десятилетии. Они, в частности, будут включать предложения по обновлению углеродного рынка ЕС и введение механизма углеродной корректировки импорта для стран вне ЕС, передает Интерфакс-Украина.

Закон поддержали 442 евродепутата, 203 выступили против, 51 – воздержались.

Документ также предусматривает создание Европейского научного консультативного совета по изменению климата, который будет предоставлять политикам независимые научные консультации относительно согласования политики ЕС с целями по достижению углеродной нейтральности.

Отмечается, что до 30 сентября 2023 года, а затем каждые пять лет, Еврокомиссия будет оценивать коллективный прогресс, достигнутый всеми странами ЕС, а также последовательность национальных мер на пути к цели Евросоюза стать климатически нейтральным к 2050 году.

Европейский климатический закон является ключевым законодательным элементом, который закрепляет цель Европейского союза по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и обязательство по реализации стратегии Green Deal.