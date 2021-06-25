Экс-главу и бухгалтера аграрной компании подозревают в уклонении от налогов на 39 миллионов, – Офис генпрокурора

Под руководством Офиса генерального прокурора бывшим исполняющему обязанности председателя правления и главному бухгалтеру государственного ПАО в сфере аграрного сектора сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 38,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые в марте 2020 года в результате реализации уцененного товара не уплатили в госбюджет Украины НДС в сумме более 38,8 млн грн.

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.