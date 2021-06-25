Фискальная служба с начала года изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на 2 миллиарда

Налоговая милиция с начала года изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник на странице в Facebook. Так, правоохранители изъяли спирта на 351 млн грн, ликеро-водочных изделий – на 105 млн грн, табачных изделий – на 435 млн грн, горюче-смазочных материалов – на 1,1 млрд грн. Кроме того, Мельник добавил, что за указанный период была прекращена деятельность 6 незаконных производств спирта, 51 производство ликеро-водочных изделий, 10 производств табачных изделий, 11 производств горюче-смазочных материалов. Также на основании судебных решений был заблокирован 121 интернет-ресурс, на которых реализовывались подакцизные товары. В то же время налоговая милиция изъяла 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.

Автор: Юлiя Далецька