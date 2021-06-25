"Нафтогаз" начал закачку газа в хранилища

НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища (ПХГ).

Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, уже начали импортировать, закачивать в подземку. Будем наращивать", – сказал Витренко.

Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ ) Сергей Макогон отмечал, что Украина в июне возобновила импорт небольших объемов газа для закачки в ПХГ, на конец первой декады суточный импорт составлял около 3 млн куб. м.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

При этом в апреле бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.