Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроительной отрасли

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня "О развитии авиастроительной отрасли Украины".

Соответствующий указ №268/2021 от 24 июня обнародован на официальном сайте главы государства и вступает в силу с даты публикации.

Согласно решению СНБО, Кабмину поручено в месячный срок актуализировать план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года, утвержденный в мае 2018 года.

Кроме того, правительство обязано в месячный срок утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы, а также план антикризисных мероприятий по финансовому оздоровлению и восстановлению эффективной работы Харьковского государственного авиационного производственного предприятия при участии бизнеса.

Кроме того, Кабмин в месячный срок должен проработать вопрос возможности реализации долгосрочных масштабных проектов, которые могут стать толчком для развития авиастроительной отрасли Украины, таких как "Воздушный старт" и "Национальный авиаперевозчик".

Правительству также поручено предложить план стимулирования эксплуатации самолетов типа "Ан" (лизинг, компенсация ставки Национального банка Украины по кредитам, применение налоговых льгот, в частности, в части освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость).

Кроме того, правительство обязано обеспечить подготовку в месячный срок проектов актов законодательства по поддержке авиастроительной отрасли.

Министерству обороны поручено проработать вопрос включения в Целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручено содействовать продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешние рынки.

Минстратегпром также должен предпринять меры по импортозамещению комплектующих для авиационной техники, а также созданию национальных структур для сертификации и испытаний.