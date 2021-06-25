"Нафтогаз" готов получить в управление выставленные на приватизацию ТЭЦ, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Об этом глава правления компании Юрий Витренко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Дальше – государственные ТЭЦ, которые у ФГИ. Мы говорим: "Передавайте нам, потому что это самый проблемный сегмент на этом рынке. Они на уровне расчетов даже хуже, чем частные ТЭЦ или те, которыми управляют частные компании", – сказал Витренко.

В то же время глава компании напомнил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.

"Решение этой проблемы с энергоэффективностью – это не слова из декларации, это реальные инвестиции, которые помогают меньше использовать газа и производить такое же количество тепла: залатать дыры в теплосетях, чтобы мы грели не асфальт и окружающий воздух", – отметил глава НАК.

При этом он допустил, что "Нафтогаз" в перспективе может стать партнером и для частных ТЭЦ, помогая им в энергоэффективности.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" 6 ТЭЦ: имущественного комплекса госпредприятия "Северодонецкая ТЭЦ", а также корпоративных прав государства в АО "Одесская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Николаевская ТЭЦ" и АО "Днепровская ТЭЦ".

Однако затем премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против их передачи "Нафтогазу", назвав приоритетной задачей приватизацию государственных ТЭЦ, находящихся в управлении Фонда госимущества.

Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.

Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к ​​отопительному сезону.