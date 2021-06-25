Киевсовет разрешил бывшей компании Табачника построить новую гостиницу на Крещатике

Киевский городской совет решил возобновить договор аренды земельного участка по ул. Крещатик 5-в с ООО "Грааль".

За это решение проголосовало 84 из 120 депутатов, передает Liga.net.

Согласно решению Киевсовета, на этом месте компания планирует построить отельный комплекс "Столичный", в котором также будут апартаменты.

Согласно предпроектным предложениям, здание будет иметь девять этажей и подземный паркинг на 504 места под Европейской площадью. При этом ранее "Грааль" планировал построить на этом участке небоскреб в 47 этажей (160 метров) и паркинг на 1000 мест.

Также под это строительство фирме "Грааль" передадут в аренду прилегающую землю по ул. Грушевского 4-б. На этом месте сейчас расположено историческое здание XIX века, которое ранее имело статус памятника архитектуры, но в последние годы его несколько раз поджигали.

В 2003 году "Грааль" победил в инвестконкурсе по реконструкции Европейской площади. Компания планировала построить паркинг и офисно-отельный комплекс. В 2007 году Киевcовет разрешил "Граалю" снести здание по ул. Крещатик 5. В нем находился ресторан "Столичный", а позже – офис ТРК "Киев". После этого Киевсовет несколько раз принимал решение о сдаче земли по ул. Крещатик 5 в аренду компании.

В "Грааль" признавали, что до 2013 года компания была связана с Михаилом Табачником, братом экс-министра образования Дмитрия Табачника, но уверяют, что брат экс-министра в 2013 году продал свою долю.

Согласно данным госреестра, сейчас бенефициаром ООО "Грааль" указан Андрей Федоров, до 2020 года им числился некий Петр Штик из эмирата Дубай (ОАЭ), который также выступал владельцем ряда компаний-получателей земли в Киеве под застройку.

Андрей Федоров также является директором ООО "Сити кэпитал групп девелопмент", которым владеет ДП "Аркада инвестмент", оформленное на кипрскую Carrostia Investments Ltd.

При этом директором "Грааля" до сих пор числится Ирина Окунева, которая возглавляла компанию и во времена владения ею Табачника.