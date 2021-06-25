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Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, – Минэнеро

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Кабмин продлит действие тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц, – Минэнеро
Министерство энергетики инициировало продолжение срока действия действующих спецобязательств участников рынка электроэнергии (ПСО) до 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новая модель ПСО должна реализовать два главных задания: защитить социально уязвимые слои населения через снижение и прогнозированность тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для этого нужно определить точную сумму средств, необходимую рынку.

"Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что неоднократно обращались к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о необходимости срочного реагирования: часть мер НКРЭКУ принята. Теперь в ведомстве ожидают в первой половине июля принятия следующих решений, которые помогут стабилизировать рынок.

"Это создаст условия для возможности использования объективных данных для надлежащего исчисления модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта", – подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщалось, постановлением №439 действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года, а также внесены изменения в спецобязательства на рынке электроэнергии (ПСО).

При этом "Энергоатом" должен обеспечить электроэнергией население в Объединенной энергосистему Украины (ОЭС), а "Укргидроэнерго" – в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс).

Цена электроэнергии для госкомпаний составит разницу между тарифом для населения (1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч). Цена электроэнергии для госкомпаний должна быть не меньше 0,01 грн/кВт-ч за исключением территорий, где сумма тарифов на передачу, распределение и поставку превышает тариф для населения.

Согласно прежней схеме спецобязательств "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляли электроэнергию госпредприятию "Гарантированный покупатель" по 0,15 грн/кВт-ч, который перепродавал ее ПУУ по той же цене.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Минэнерго
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Топ коментарі

  • Влад Яресько 629e3b78
    Как же облэнерго
    30 лет работают с убытком
    И все туда в''убытки '' стремятся
    Убытки выливаются в яхты ,хатынки 'по $200 млн
    А нам забивают мозги
    Пожалуста дайте полную расшифровку стоимости 1 квт /ниекогда не получите /
  • Андерсен a4cbf7de
    Как они задрали с каждомесячным дерганием на счет тарифов. Считаю что нужно на законодательном уровне принять постановление о разрешении смены тарифов АЖ два раза в год с 1 мая и с 1 октября ( как раз смена субсидий с летней на зимнюю и наоборот) По моему два таких " окна" будет достаточно даже с избытком. А то ну просто задрали.. каждый день ищи информацию ну и какая цена на следующий месяц.
  • Ольга Самойленко 22f466ea
    У меня постоянно один вопрос И до бывших и теперешнего президента - ЕСЛИ мы сами производим, добываем - ПОЧЕМУ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПЫТАЕТСЯ НАМ ВПАРИВАТЬ ЗА ОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАРИФЫ!???, ПРИ ЭТОМ ТЫЧУТ НАМ ПАЛЬЦЕМ НА ЦЕНОВЫЕ ТАРИФЫ В ЕВРОПЕ???, БЫЛО БЫ ЧЕСТНО! ЕСЛИ БЫ В НАЧАЛЕ СДЕЛАЛИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ КАК В ЕВРОПЕ, А ПОТОМ УЖЕ ГОВОРИЛИ ПРО ТАРИФЫ.
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