Служба труда объявила о возобновлении внеплановых проверок бизнеса

Государственная служба труда совместно с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет проведение инспекций по вопросу выявления незадекларированных работников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уже согласован план совместных мероприятий, направленных на стимулирование работодателей и работников к переходу от неформальных к задекларированным трудовым отношениям.

"Объединение усилий Гоструда и ГНС дает возможность оперативно выявить и обеспечить инспектирования работодателей, имеющих высокий риск использования незадекларированного труда", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время с целью проверить оформления трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников, инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения работодателей, знакомиться с документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя, задавать им вопросы и получать объяснения.

"При обнаружении незадекларированных работников безотлагательно будут приниматься меры по привлечению к ответственности за нарушения в сфере законодательства о труде и налогового законодательства", – подчеркивается в сообщении.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплата заработной платы в конверте, выплата вознаграждения работнику без начисления/уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактическое использования труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, что в 2021 году составляет 60 000 грн.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, что будет составлять 180 000 грн.