"Метинвест" Ахметова досрочно выкупит евробонды на $116 миллионов

Горно-металлургическая группа "Метинвест" по итогам объявленного 17 июня тендера выкупит свои еврооблигации с погашением в 2023 году на общую номинальную сумму $115,9 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн.

По данным холдинговой компании Metinvest BV, будут удовлетворены все поданные заявки, а в обращении останутся облигации общим номиналом $195,335 млн, передает Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, цена выкупа – $1073 за каждую $1000 номинала облигаций.

Заявки принимались до вечера 24 июня, расчеты по сделке запланированы на 29 июня.

Как сообщалось, "Метинвест" в сентябре 2020 года выпустил новые семилетние еврооблигации на $333 млн под 7,95% годовых. Средства от нового размещения были направлены на выкуп облигаций-2021 на $104 млн и облигаций-2023 на $193 млн.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом – до $2,94 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза – до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,11 млрд с $2,76 млрд.