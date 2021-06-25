Минюст не нашел покупателей на исправительную колонию в Одессе за 220 миллионов

Аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,25 млн грн признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorro.продажи".

Как сообщалось, Фонд государственного имущества выставил на продажу бывшую Южную исправительную колонию в конце мая. Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52,47 тыс. кв. м, которые расположены на земельном участке в 5,98 га. Стартовая цена объекта составляет 223,25 млн грн.

Отмечалось, что учреждение исполнения не функционирует с июня 2019 года. С того момента территория приходит в упадок, а государство тратит на ее содержание ежегодно более 18 млн грн.

Напомним, пока что единственным успешным кейсом в рамках "Большой распродажи тюрем" остается продажа бывшей львовской колонии №48.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га.

Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.