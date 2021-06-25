СБУ обнаружила схему присвоения средств на ремонте дорог в Черкасской области

Служба безопасности Украины заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Сделка нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. В 2019 году он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе.

"Установлено, что часть бюджетных денег, которые были выделены на реализацию соответствующих инфраструктурных проектов, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных строительных материалов и выполненных работ", – сказано в сообщении.

Сейчас руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч. 4, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности к сделке других лиц, в том числе должностных лиц госпредприятия.