Отстраненные по решению СНБО таможенники вернулись на работу и получат повышение зарплат (обновлено)

Большинство из отстраненных по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за вероятных контактов с контрабандистами 200 таможенников вернулись к исполнению служебных обязанностей, так как срок их отстранения истек.

Об этом говорится в сообщении Государственная таможенная служба в Telegram.

В ведомстве напомнили, что на заседаниях СНБО 2 и 15 апреля был обнародован список лиц, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, в отношении которых были применены санеции. В дальнейшем правоохранительными органами была передана информация о возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к этим подсанкционным субъектам.

На основании указанной информации были начаты дисциплинарные производства на предмет возможных контактов таможенников с представителями компаний и физическими лицами из санкционного списка. На время дисциплинарных процедур почти 200 сотрудников таможен были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

"Часть из них уволились с должностей, а в остальных случаях были проведены проверки и опросы, собранные документы и направлены в правоохранительные органы, в пределах полномочиях которых находится дальнейшее сопровождение расследования и принятия соответствующих решений. Сегодня дисциплинарные производства практически завершены, срок отстранения, предусмотренный законодательством, истек, и основная часть отстраненных людей вернулась к работе. Законных оснований не пускать их на рабочие места у Гостаможслужбы нет", – сказано в сообщении.

В то же время в ведомстве обещают, что вернувшихся к работе после отстранения таможенников переведут на контракт, что подразумеваем повышение заработной платы, но более жесткие меры контроля.

"С 1 июля нормативно-правовая ситуация изменится, таможня начинает работать как единое юридическое лицо. В рамках реорганизации 70% работников переводятся в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком. Контракт, с одной стороны, предусматривает повышение базовых ставок заработной платы для таможенников. С другой стороны, контракт предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых – проверка на добропорядочность путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника", – пообещал заместитель председателя Таможенной службы Владислав Суворов.

"Работники таможен, которые были отстранены от исполнения служебных обязанностей вследствие возможных контактов с лицами, в отношении которых СНБО наложены персональные санкции, первыми пройдут проверку на добропорядочность после перевода на контрактную форму работы. По ее результатам могут быть сделаны организационные выводы вплоть до расторжения контракта и увольнения", – добавил чиновник.

В случае возникновения вопросов о добропорядочности они сначала будут вынесены на рассмотрение специальной комиссии. А если объяснения комиссия сочтет недостаточно убедительными, возможна проверка с использованием полиграфа.

Как сообщила Государственная таможенная служба в ответе на информационный запрос Zaxid.net, ведомство закрыло дисциплинарные производства в отношении 127 таможенников, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде. Сейчас производства продолжаются только по 22 таможенникам.

Как сообщалось, 3 июня, около города Броды, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при обыске транспортного средства начальника одного из таможенных постов обнаружили и изъяли $704,3 тыс.

По данным следствия, он систематически собирал деньги, полученные за содействие незаконному перемещению грузов через границу без уплаты таможенных платежей, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Как уточнили в Государственной таможенной службе, средства были обнаружены при обыске автомобиля, которым пользовался начальник смены таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Михаил Бурдейный. Он был среди 100 работников таможни, отстраненных от выполнения своих должностных обязанностей после заседания СНБО 2 апреля, но вернулся к работе после того, как срок отстранения истек.

Напомним, 2 апреля СНБО принял решение о введении персональных санкций против лиц, причастных к организации контрабанды. Президент Владимир Зеленский сообщил, что по расчетам экспертов убытки из-за контрабанды для госбюджета достигают 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн составляют убытки из-за неэффективной работы таможни.