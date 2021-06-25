Оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту, – "А-95"

Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте начала расти, динамика увеличения цены составила 100-700 грн/т за неделю с 18 по 25 июня.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

В наибольшей мере рост ощущается в западном и столичном регионах.

Так, в Киевской области трейдеры сообщают о повышении рабочих цен в среднем на 600-700 грн/т. Средняя цена газа на условиях самовывоза с ГНС 25 июня колебалась в пределах 22 500-22 700 грн/т. На Западе стоимость повысилась до 22 700-23 000 грн/т (+300-700 грн).

Одним из драйверов роста в западном регионе является сокращение поставок газа из Польши.

Стоимости реальных сделок в южном регионе пока подросла незначительно - 100-200 грн/т - и колеблется в районе 22 200-23 100 грн/т. В

частности, в Одессе "Укртатнафта" озвучивала прайс 22 600 грн/т, дисконт от которого порой достигает 400 грн/т. В Николаевской области "Надежда" с Первомайска предлагает СУГ по прайсу 23 400 грн/т, однако реальные сделки проходят с традиционным дисконтом до 500 грн/т.

В Харьковской области цена варьировалась на уровне 22 300-22 600 грн/т, а в Полтавской - к концу недели подросли к 22 300- 22 600 грн/т.

Ранее сообщалось, что крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр.