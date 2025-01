Страны ЕС договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода

Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", – написал глава Евросовета.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.



We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.



We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5