Страны ЕС договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода

Страны ЕС договорились продлить экономические санкции против РФ.

Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы продлили действие экономических санкций против России. Москва должна выполнить свою работу, нацеленную на выполнение Минских соглашений", – написал глава Евросовета.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.



We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.



We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

Как сообщалось, в декабре 2020 года ЕС продлил экономические санкции против России, введенные за агрессию против Украины, до конца июля 2021 года.

Изначально экономические санкции ЕС против России были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти. Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".