Зеленский назначил третьего главу Сумской области за два года

Президент Владимир Зеленский подписал указ №273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с Живицким в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.

Дмитрий Живицкий с сентября 2020 года и до последнего времени работал на должности заместителя министра инфраструктуры. До этого он был первым заместителем министра развития общин и территорий, в 2015-2018 годах руководил аппаратом Сумской ОГА.

Другим своим указом №272 от 25 июня президент уволил с должности Сумской ОГА Василия Хому.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации в ноябре 2020 года. Он сменил на этой должности Романа Грищенко.

Хома - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА, где работал вместе с Михаилом Добкиным. Также он был заместителем председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2014 году Хома уволился. Хома мог попасть под действие закона о люстрации, но заявление на увольнение подал раньше, чем закон вступил в силу.