Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 25 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Все операции НБУ на межбанке были проведены путем интервенций по единому курсу.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $947,3 млн, а продал – $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,1935 грн/$ в начале недели до 27,3964 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 25 июня.

Как сообщалось, на минувшей неделе с 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.

Неделей ранее, с 7 по 11 июня, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $375 млн. До этого регулятор выкупил в июне на межбанке $40 млн.

В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.