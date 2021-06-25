Нацбанк установит требования к раскрытию информации небанковских финучреждений

Национальный банк Украины планирует установить требования к небанковским финансовым учреждениям раскрывать на своих сайтах и в местах предоставления услуг обязательную информацию.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Для этого Национальный банк разработал и предлагает к общественному обсуждению проект Положения о порядке раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями. Цель Положения – установить требования к объему и порядку раскрытия информации небанковскими финучреждениями на свои сайтах и в местах предоставления услуг как перед заключением договора с клиентом, так и во время пользования финансовой услугой.

В частности, на сайтах финучреждения обязательно должны будут публиковать:

сведения о наименовании небанковского финансового учреждения, его местонахождении и режиме рабочего времени;

сведения о государственной регистрации учреждения в Едином государственном реестре, а также о ее включении в Государственный реестр финансовых учреждений;

сведения о структуре собственности небанковского финансового учреждения;

перечень обособленных подразделений (при наличии);

перечень финансовых услуг, которые учреждение имеет право предоставлять. В частности, сведения об условиях и порядке предоставления финуслуг, информацию о лицензии на предоставление финансовых услуг, а также торговые марки (знаки для товаров и услуг), которые используются учреждением для оказания финансовых услуг;

публичные части договоров о предоставлении клиентам финансовых услуг;

перечень лиц, предоставляющих посреднические услуги (если финансовая услуга предоставляется при участии посредников);

сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, применение процедуры санации небанковского финучреждения и сведения о начале процедуры ликвидации финансового учреждения.

Кроме того, Положение обяжет небанковские финучреждения раскрывать на своих сайтах годовую финансовую и консолидированную финансовую отчетность, а также отчетные данные.

В то же время требования Национального банка к раскрытию отчетных данных будут дифференцированы в зависимости от вида небанковского финансового учреждения. Так, будут отдельные требования для страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, организаций, которые предоставляют услуги по финансовому лизингу, финансовых компаний, которые предоставляют кредиты, финкомпаний, которые предоставляют услуги факторинга, гарантов и других.

Положением предусмотрен порядок, в частности, сроки и возможные способы раскрытия информации на сайтах.

Так, небанковские финучреждения должны обеспечить:

поддержание раскрытой информации в актуальном состоянии;

свободный доступ любого лица к информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим Положением (за исключением информации, которая может предоставляться только по требованию клиента);

защита от искажения, уничтожения и/или блокировки доступа к информации, размещенной на сайте.

В местах оказания финансовых услуг клиентам учреждения будут обязаны размещать и поддерживать в актуальном состоянии информацию, в частности:

сведения о наименовании небанковского финансового учреждения и режиме рабочего времени;

сведения о его государственной регистрации в Едином государственном реестре, а также о включении в Государственный реестр финансовых учреждений;

перечень финансовых услуг, которые учреждение имеет право предоставлять. В частности, сведения об условиях и порядке предоставления услуг, о лицензии, которые дают право предоставлять финуслуги, а также торговые марки (знаки для товаров и услуг), которые используются для предоставления соответствующих видов финансовых услуг;

перечень лиц, предоставляющих посреднические услуги (если финансовая услуга предоставляется при участии посредников);

начало процедуры ликвидации финансового учреждения.

Небанковские финансовые учреждения получат три месяца со вступления в силу положения, чтобы согласовать свою деятельность с его требованиями. Общественное обсуждение положения продлится один месяц. Замечания и предложения к проекту Положения можно отправить до 26 августа 2021 года на электронный адрес Национального банка Украины.