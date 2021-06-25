Первую версию аграрного госреестра запустят в июле, – замминистра

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует в июле запустить Государственный аграрный реестр, объединяющий данные ряда других госреестров.

Об этом сообщил замминистра агрополитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дзьоба на открытии завода протеиновых добавок в Львовской области, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Дзьоба, запуск версии с полноценным функционалом запланирован на 2022 год.

"Первую версию Государственного аграрного реестра мы планируем запустить в июле, далее будем взаимодействовать с участниками рынка для его усовершенствования и наполнения полезными функциями. Также будем вести промоинформационную кампанию, чтобы агропроизводители добровольно присоединялись к этому ресурсу, находили пользу для себя, создавали с нами обратную связь", - поделился он своими планами в должности замминистра агрополитики по вопросам цифровизации.

Дзьоба уточнил, что приоритетом его работы он видит запуск аграрного реестра и последующая его модификация в цифровую платформу, объединяющую ряд реестров с данными о тех или иных агропроизводителях "под одной крышей". Название проекта пока отсутствует, но в Минагрополитики его предварительно называют "АгроДия", по аналогии с существующим порталом госуслуг "Дия".

Дзьоба подчеркнул сервисную функцию данного инструмента, поскольку через него в том числе должна распределяться господдержка аграриев.

"Фермеры должны иметь возможность подаваться на компенсацию процентных ставок на финансирование через этот инструмент, то есть это одно из направлений ведущейся большой работы", - отметил он.

По его словам, полноценный запуск "АгроДии" запланирован на 2022 год.

Дзьоба уточнил, что в связи с запуском Минагрополитики в середине года развитию проекта помешало отсутствие финансирования из госбюджета ряда программ министерства.

"В основном мы свою работу выполняем за счет доноров и стран-партнеров Украины. Соответственно, доступное нам финансирование состоит из грантов и технической помощи партнеров", - сказал замминистра.

Дзьоба отметил, что второй приоритет его деятельности, который уже успешно реализуется вплоть до почти полной готовности к подаче на рассмотрение Кабмина, - постановление о земельном мониторинге и мониторинге земельных отношений. Данный инструмент будет показывать, что происходит с земучастками и рынком земли в целом, по какому целевому назначению используются участки земли. Основная функция постановления - идентификация в автоматическом режиме информации из разных реестров (в том числе реестра Минюста, Госреестра рыбохозяйственных водных объектов, Единого госреестра судебных решений и реестра Нацбанка).

"Это объединение разной информации в рамках единого ресурса информационно-аналитических шаров на картографической основе. Это даст возможность идентифицировать "белые пятна", "серые зоны", "черные зоны" в тех или иных реестрах. Таковы два ударных направления, которыми я буду заниматься", - подытожил замминистра.

Как сообщалось, Кабмин 2 июня 2021 года назначил Дзьобу замминистра агрополитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласно данным в реестре Национального бюро по предотвращению коррупции, Дзьоба является конечным бенефициаром ООО "Бизнес метал групп" и ГО "Городецкий центр урбанистики и регионального развития".