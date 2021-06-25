Госдолг вырос за месяц еще на $190 миллионов, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в мае 2021 года увеличился на $190 млн или на 0,21% в долларах США – до $91,52 млрд, и снизился на 17,57 млрд грн или на 0,69% в гривне – до 2,52 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в мае этого года в долларовом выражении возрос на 0,16% – до $81,5 млрд, в гривневом – сократился на 0,75%, до 2,24 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 0,16% – до $45,19 млрд (в гривне снизился на 0,74% – до 1,24 трлн грн).

Гарантированный государством долг в мае в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% – до $10,02 млрд, в гривне – снизился на 0,26%, до 275,54 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Согласно им, с начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 1,4% в долларовом эквиваленте и на 17,51% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам мая выросла до 36,21%, в гривне – также до 36,21%, в СПЗ – до 13,59%, однако доля обязательств в евро снизилась до 13,39%, в иене – до 0,59%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в мае укрепился до 27,5 грн/$ по сравнению с 27,75 грн/$1 в апреле, 27,88 грн/$ – в марте.

Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,53 трлн грн или $91,33 млрд. По сравнению с мартом он увеличился на 20 млрд грн или на $1,16 млрд.