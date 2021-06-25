Самолеты Windrose начали начала делать промежуточные остановки на внутренних рейсах

Авиакомпания "Роза Ветров" начала совершать промежуточные остановки во время выполнения внутренних рейсов Киев-Николаев и Николаев-Киев.

С 21 июня самолеты авиаперевозчика делают остановку в Кривом Роге. В аэропорту Николаева сообщили, что такая ситуация будет наблюдаться до конца июля и извинились за временные неудобства, передает avianews.com.

Остановка в Кривом Роге составляет 15 минут. Таким способом "Роза Ветров" объединила два своих регулярных рейса - Киев-Николаев и Киев-Кривой Рог, который открыла только 9 июня.

Ситуация привела к изменению графика рейсов в Николаев и из Николавева. Из-за промежуточной посадки в Кривом Роге время в пути стало дольше на полчаса.

Ранее сообщалось, что авиакомпания с 9 июня запустила новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог.