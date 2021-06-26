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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 750 миллионов

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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 750 миллионов
Национальный банк 25 июня предоставил 750 млн грн рефинансирвоания для пяти банков на срок до 84 дней под 7,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Finbalance.

На 24 июня задолженность платежеспособных банков по рефинансу составила 83,45 млрд грн. В начале года банки должны были 61,85 млрд грн.

Напомним, 18 июня Нацбанк удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн на срок до 90 дней под 7,5%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные мероприятия по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис, в частности, речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Finbalance
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