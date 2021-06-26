"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за непогоды
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В связи с ухудшением погодных условий АО "Укрзализныця" предупредила о задержке нескольких поездов.
Как сообщает пресс-служба компании в Telegram, в частности, речь идет о следующих поездах:
- № 4 Ужгород – Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
- № 232 Ивано-Франковск – Геническ (3 часа);
- № 58 Ковель – Одесса (3 часа);
- № 8 Черновцы – Киев (2 часа);
- № 16 Рахов – Харьков (1 час 33 минуты);
- № 141 Бахмут – Львов (1 час 30 минут);
- № 98 Ковель – Киев (1 час 24 минуты);
- № 243 Киев – Рахов (1 час 16 минут);
- № 146 Ужгород – Львов (50 минут);
- № 215 Черкассы – Ужгород (1 час);
- № 13 Киев – Солотвино (1 час);
- № 70 Львов – Мариуполь (38 минут);
- № 29 Киев – Ужгород (1 час);
- № 49 Киев – Трускавец (1 час);
- № 82 Киев – Ужгород (54 минуты).
Напомним, в результате осложнения погодных условий – порывов ветра и дождя – из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи на утро 25 июня были обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.
Джерело: "Укрзализныця"