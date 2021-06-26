Pegasus Airlines возобновит полеты из Одессы в Анкару спустя 4 года

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 13 июля вновь соединит столицу Турцию Анкару с Одессой после 4-летнего перерыва.

Как сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, все необходимые разрешения от авиационных властей и слоты в аэропортах уже получены, передает avianews.com.

Pegasus Airlines будет летать между Анкарой и Одессой два раза в неделю в ночное время.

Вылеты из Анкары запланированы по вторникам и пятницам на 23:45 с прилетом в Одессу в 01:20. Вылеты из Одессы внесены в расписание по средам и субботам на 03:20 с прилетом в Анкару в 04:50.

Продажа авиабилетов уже открыта. Перелет в одну сторону обойдется от $55, туда-обратно – от $105. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами до 55х40х20 см без ограничения по весу. Авиабилеты Одесса-Анкара по тарифу с 20 кг багажа стоят от $129 туда-обратно.

Отмечается, что Pegasus Airlines летал из Анкары в Одессу в 2016-2017 годах, однако ушел с этого маршрута, поскольку большей популярностью пользовалось направление Одесса-Стамбул.

Возвращение на линию Анкара-Одесса можно объяснить повышением спроса со стороны украинских пассажиров, поскольку сейчас Турция остается одной из немногих стран, куда могут полететь украинские туристы, которые не прошли вакцинацию.