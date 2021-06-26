В системе "Приватбанка" произошел сбой

Некоторые клиенты "Приватбанка" в связи со сбоем столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, а также некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

"Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток. Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", – написал он.

По его словам, специалисты "Приватбанка" работают над решением проблемы.