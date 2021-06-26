Эрдоган объявил о старте строительства канала "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Чёрное моря и станет дублером пролива Босфор.

По его словам, строительство канала планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Длина канала составит 45 км, минимальная ширина – 245 м, глубина – около 21 м.

Эрдоган отметил, что новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями - пролив Босфор - каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск".

"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", – объяснил президент.

По словам Эрдогана, канал "Стамбул" наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.

Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство Турции. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор.