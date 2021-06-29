Падение цен на золото может стать сильнейшим за последние пять лет

Цены на золото возобновили снижение после роста по итогам двух предыдущих торгов.

Как сообщает Trading Economics, за июнь драгоценный металл может подешеветь на максимальную величину с ноября 2016 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет ужесточение денежно-кредитной политики быстрее, чем ожидалось. С начала текущего месяца стоимость золота снизилась примерно на 7%, передает Интерфакс-Украина.

В ходе торгов на NYMEX котировки августовских контрактов опустились на 0,6% - до $1770,8 за унцию. Минимум за семь недель в $1760 за унцию был зафиксирован 17 июня.

"Третий квартал будет и для золота, и для нефти периодом консолидации. Потребуются экономические данные еще за сколько-то месяцев, чтобы рынок золота решил, действительно ли высокая инфляция будет преходящим явлением (как считают центробанки) или задержится надолго (как опасаемся мы)", – полагает глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

В связи с этим золото будет в основном ориентироваться на направление движения американского доллара, предполагая, что реальные доходности облигаций США будут достаточно стабильно держаться в установившемся диапазоне, отмечает эксперт.

По его мнению, золото должно будет отреагировать на новую волну пандемии COVID-19 позитивно, так как она ограничивает возможность центробанков поднимать ставки, даже при повышенной инфляции.

К концу сентября цена золота может зафиксироваться в районе $1800 за унцию, прогнозирует Saxo Bank.