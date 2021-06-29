Рада вернула лишение свободы за умышленную неподачу декларации

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для возвращения наказания в виде лишения свободы за декларирование недостоверной информации и непредставления декларации.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4651 с учетом предложений президента Владимира Зеленского проголосовали 315 народных депутатов.

Как сообщалось, Верховная Рада впервые приняла указанный закон 3 июня. Но перед голосованием за закон депутаты поддержали поправку, согласно которой максимальное наказание за умышленное непредставление декларации (ст. 366-3) устанавливалось в виде ограничения свободы на срок до двух лет вместо лишения свободы, как предлагалось изначально.

Кроме того, депутаты внесли поправки, согласно которым чиновники обязаны указывать в декларации сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании членов его семьи, только если такой член семьи субъекта декларирования предоставил ему информацию о таких объектах декларирования в любом виде. Таким образом сохранялась возможность указывать в декларации, что член семьи не предоставил информацию о своих активах.

Именно из-за этих двух поправок президент применил право вето к закону и вернул его в Верховную Раду с предложением их отменить.

Напомним, Ранее Конституционный Суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса, все они были закрыты.