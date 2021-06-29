Начальник налоговой администрации на Тернопольщине вымогал взятку в 1 миллион, – прокуратура

Тернопольская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно начальника районной государственной налоговой администрации ГУ ГНС Тернопольской области по факту взятки от предпринимателя в размере 1 млн грн (ч.4 ст. 368 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Следствие установило, что налоговик через посредника получил от местного предпринимателя взятку за уменьшение размера штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и неподачу результатов проверок хозяйственных операций предприятия в правоохранительные органы для регистрации уголовного производства", – говорится в сообщении.

Кроме того, предприниматель хотел разблокировать налоговые накладные и исключить предприятие из критериев рискованности налогоплательщика.

Досудебное расследование совершали следователи третьего отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове.