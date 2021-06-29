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"Аккордбанк" взял кредит рефинансирования на 300 миллионов

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"Аккордбанк" взял кредит рефинансирования на 300 миллионов
"Аккордбанк" на тендере Национального банка Украины (НБУ) 25 июня привлек 300 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что регулятор также предоставил 90-дневное рефинансирование "Радабанку" (200 млн грн), банку "Конкорд" (170 млн грн), банку "Авангард" (50 млн грн) и БТА Банку (30 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 56 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 72,065 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк с 1 июля сократит сроки кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет, а также постепенно будет ограничивать его объем до 3 млрд грн с сентября.

Автор: Юлiя Далецька

Джерело:  Интерфакс-Украина
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