Украина и ЕС могут достичь таможенного безвиза уже в этом году, – торгпред

Украина и Европейский союз могут достичь таможенного безвиза в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка он в ходе KSE Voice, передает Интерфакс-Украина.

"С таможенным безвизом очень долго медлили, но сейчас в документах, которые мы готовим, мы определяем, что он может быть достигнут в этом году. Фактически уже в этом году ЕС может нас пригласить присоединиться к международным конвенциям, которые являются юридической основой для таможенного безвиза", – сказал Качка.

При этом Качка пояснил, что таможенный безвиз – это упрощение не только таможенного оформления грузов, он позволяет грузу проехать из Киева в другой европейский город с оформлением постфактум.

Помимо этого, как отметил торгпред, в этом году Украина намерена заключить соглашение также об авиационном безвизе, однако запуск его потребует времени.

"Авиационный безвиз подписывается в этом году, однако ратификация и запуск может занять полтора-два года. "Промышленный безвиз – это, скорее, конец следующего года", – указал Качка, комментируя перспективы заключения других соглашений.

При этом энергетический и цифровой безвизы – самые сложные проекты, и они требуют времени.

Как сообщалось, новая компьютеризированная транзитная система NCTS заработала в Украине на национальном уровне с 17 марта этого года после тестирования ее на четырех таможнях в режиме "пилота" с ноября 2020 года. Это подготовительный этап для присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита и международного применения NCTS.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах. Речь идет о "промышленном безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе", "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".