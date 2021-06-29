Великобритания запретила работу крупнейшей криптовалютной биржи Binance

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании запретило Binance Holdings Ltd., крупнейшей в мире бирже криптовалют, осуществлять любую регулируемую деятельность в стране.

Также ведомство выпустило предупреждение для потребителей, связанное с деятельностью как холдинга Binance, зарегистрированного на Каймановых островах, так и его "дочки" Binance Markets Limited, которая базируется в Лондоне и подпадает под юрисдикцию британских властей, передает Интерфакс-Украина.

"Binance Markets Limited в настоящее время не разрешается заниматься любой регулируемой деятельностью без предварительного письменного согласия FCA. Никакая другая структура в составе Binance Group не имеет разрешения, регистрации или лицензии для ведения регулируемой деятельности в Великобритании", – подчеркивается в заявлении FCA.

Ведомство рекомендовало потребителям с осторожностью относиться к рекламе биржи, обещающей высокую прибыль от инвестиций в криптоактивы.

В свою очередь представители Binance заявили, что компания всегда идет на сотрудничество с регуляторами и очень серьезно относятся к обязательствам по соблюдению требований. При этом они отметили, что запрет FCA "не имеет прямого влияния" на услуги, предоставляемые через веб-сайт Binance.com, поскольку Binance Markets Limited является отдельной структурой.

Binance Markets Limited подавала заявку в FCA на регистрацию в качестве криптовалютной биржи, но, по сообщениям СМИ, отозвала ее в мае.

Пока это одни из самых жестких мер, предпринятых регуляторами мира в отношении Binance и ее дочерних компаний, отмечает газета Financial Times.

На прошлой неделе Агентство по финансовым услугам Японии (Financial Services Agency, FSA) предупредило, что Binance осуществляет несанкционированную торговлю криптовалютами с участием японских граждан. Аналогичное предупреждение в адрес биржи японский регулятор выносил и в 2018 году.

В апреле германский регулятор предупредил инвесторов, что Binance, вероятно, нарушила правила обращения с ценными бумагами при запуске торговли биржевым токенами. Компании не удалось обжаловать это решение.

Binance, являющаяся оператором крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов, была основана в Китае в 2017 году, однако в дальнейшем перенесла офисы в Японию и на Мальту. В настоящее время компания называет себя децентрализованной организацией, отмечая, что не имеет штаб-квартиры.